İçerik üreticilerine yönelik eğitimlerle bu yıl 1000 kişiye ulaşacak

Ticaret Bakanlığı’nın, kamuoyunda "influencer" olarak da bilinen sosyal medya içerik üreticilerine yönelik 25 Kasım 2024'te başlayan "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı" çeşitli adımlarla devam ediyor.

Program, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Eğitimde, paylaşımlarıyla vatandaşları etkileyen fenomenlere, tüketici hakları ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, Reklam Kurulunun yapısı, işleyişi ve örnek kararlar hakkında sunum yapılıyor.

Pazarlama iletişiminin temel etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları, kişisel verilerin korunması gibi konu başlıkları hakkında da eğitim veriliyor. İçerik üreticilerinin kaçınması gereken konular ve paylaşımlar da eğitim konuları arasında yer alıyor.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen vergi müfettişleri de sosyal medya faaliyetlerinde vergilendirme ve yasal yükümlülükler hakkında katılımcılara bilgi veriyor.

Hedef yıl sonuna kadar 1000 kişiye ulaşmak

İlki 25 Kasım 2024'te Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının İstanbul'daki hizmet binasında gerçekleştirilen program, bugüne kadar 4 defa gerçekleştirildi. Programa sosyal medya hesaplarında 300 bin ve üstü takipçisi olan 267 influencer katıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan fenomenler, katılım belgesi almaya hak kazandı.

Eğitim programının İstanbul'da yüz yüze devam etmesi planlanıyor. Programa yıl sonuna kadar 1000 sosyal medya etkileyicisinin katılması hedefleniyor.

Fenomenler, program hakkında detaylı bilgiye "smeegitimi.com" adresinden ulaşabiliyor.