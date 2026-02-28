THY, bazı Orta Doğu ülkelerine yönelik seferlerini iptal etti

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava sahası kısıtlamaları sebebiyle uçuş planlamalarında zorunlu değişikliğe gidildiğini belirtti.

Açıklamaya göre; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferler 2 Mart 2026 tarihine kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman’a yönelik seferler ise bugün için iptal edildi.

"Gelişmeler anlık takip ediliyor"

Bölgedeki hava sahası durumunun yakından izlendiğini vurgulayan Üstün, "Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir." ifadelerini kullandı.

Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarına dair güncel bilgilere THY’nin resmi internet sitesindeki "uçuş durumu" ekranından ulaşabilecekleri hatırlatıldı.