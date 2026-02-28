28 Şubat karanlığının cuntası: Batı Çalışma Grubu

Vesayetin arkasındaki aktör, darbenin ve korku ikliminin üzerindeki el, mağduriyet ve haksızlıkların kaynağı olan bir yapı...

Sivil iktidarı devirmek, hak ve özgürlükleri silah zoru ile ortadan kaldırmak isteyenlerin demokrasiyi ayaklar altına aldığı bir süreçti 28 Şubat. Postmodern darbenin cuntası ise "Batı Çalışma Grubu"ydu. Amaç, darbecilerin ilerleyeceği yolun taşlarını döşemekti. Yöntem ise fişlemeydi.

Batı Çalışma Grubu, darbeye giden süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kuruldu. Kılıf, o günlerin moda ifadesi ile 'irtica'yı önlemekti.

Vasayetçi yapının fikir babası

Kadrosu ise dikkat çekiciydi. Yapının fikir babası, Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir'di. Grubun şemasında pek çok üst general yer alıyordu.

Faaliyetleri 1997'nin Nisan ayında yoğunlaştı. Tüm askeri birimlere bir belge gönderildi. Buna göre camiler gözetim altında tutulacaktı. Başka bir belgede imam hatip okulları ve Kur'an kurslarına gidenler hedefteydi. Kimliklerinin tespit edilmesi isteniyordu.

Batı Çalışma Grubu, bu isim ile son toplantısını 53'üncü hükümetin istifasından 2 gün önce yapmıştı. Öncelikli hedef milli iradeyi devre dışı bırakmaktı. Tarih sayfalarındaki gerçek, mahkemeler tarafından da tescillendi. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, grubun hükümeti devirmek için faaliyet yürüttüğüne karar verildi.

Grubun faaliyetleri, bir bir deşifre edildi. Partilerin, medyanın ve üniversitelerin psikolojik harekat için kullanıldığı ortaya çıktı.

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acer, şunları kaydetti;

Ev ev insanların fişlendiği ki, toplamda 6 milyon kişinin gayri hukuki şekilde açıkça hukukun ihlal edildiği yöntemlerle fişlendiği bir misyon yürütmüştür. Fiilen suç teşkil eden eylemdir. Toplum üzerinde karabasan gibi çöken bir faaliyet yürütmüştür bu yapılanma. Çevik Bir, Güven Erkaya gibi aktörler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı fiilen bu gayrimeşru yapılanmada kullanılmıştır.

28 Şubat ikliminin devam ettiği süreçte bu yapı da varlığını sürdürdü. Gerekçe olarak o kararların uygulanmasını takip etmek şeklinde bir gerekçeye yaslandırdılar. İrtica ile mücadele görünümü altında Türkiye'de halkın değerlerine savaş açan, insanlar arasındaki düşmanlığı tahrik eden bir misyon yürütmüştür Batı Çalışma Grubu. Ordu içinde büyük bir fitne üretmiştir.

