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Dünya
CNN International 14.07.2025 09:17

Tahliye olan arkadaşının çantasına saklanarak hapisten kaçtı

Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Corbas Cezaevi’nde şaşırtıcı bir kaçış yaşandı. Bir mahkum, koğuş arkadaşının tahliyesi sırasında onun eşyalarının arasına saklanarak cezaevinden kaçmayı başardı.

Tahliye olan arkadaşının çantasına saklanarak hapisten kaçtı

Fransa Cezaevi İdaresi Müdürü Sébastien Cauwel, CNN’e bağlı BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, “Bu kişi, aynı hücrede kaldığı mahkumun tahliyesini fırsat bilerek kaçtı” dedi.

Olay, Cumartesi sabahı görevliler tarafından fark edildi ve hemen soruşturma başlatıldı.

Cauwel, bu tür bir kaçışın cezaevi tarihinde daha önce yaşanmadığını vurgulayarak, “Bu son derece nadir ve daha önce hiç karşılaşmadığımız bir olay. Ciddi bir dizi hatanın sonucu” ifadelerini kullandı.

Aşırı doluluk güvenliği zorlaştırıyor

Corbas Cezaevi'nin kapasitesinin yüzde 170 oranında aşılmış olduğunu belirten Cauwel, aşırı doluluğun cezaevi personelinin çalışma koşullarını da büyük ölçüde zorlaştırdığını söyledi.

Kaçan mahkumun, birden fazla suçtan hüküm giymiş olduğu ve ayrıca organize suçla bağlantılı bir davada soruşturma altında bulunduğu açıklandı.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan kaynaklara göre, söz konusu mahkumun adı ve detaylar güvenlik gerekçesiyle paylaşılmadı.

Fransa'da ikinci büyük kaçış vakası

Bu olay, Fransa’da son bir yıl içinde yaşanan ikinci büyük firar vakası oldu. Geçen yıl, "Sinek" lakaplı Mohamed Amra adlı mahkum, cezaevi aracına düzenlenen silahlı saldırı sonrası firar etmiş; Şubat 2025’te Romanya’da yakalanarak yeniden tutuklanmıştı.

Yeni kaçış olayı, Fransa cezaevi sistemindeki güvenlik açıklarını ve kronik aşırı doluluk sorununu bir kez daha gündeme taşıdı.

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