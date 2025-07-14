Nijerya'da 161 milyon kişi gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya

Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Beslenme Dairesi Direktörü Alhaji Nuhu Kilishi, başkent Abuja'da düzenlenen "Gıda ve Beslenme Güvenliği Krizine Hazırlık Planı (FNSCPP)" istişare toplantısında konuştu.

Kilishi, ülkede yaklaşık 161 milyon Nijeryalının gıda güvencesinden yoksun olduğunu belirten Kilishi, hükümetin bu sorunla mücadele için önlemler almaya başladığını söyledi.

Alhaji Nuhu Kilishi, Dünya Bankası destekli "Nijerya'da Beslenme Sonuçlarının Hızlandırılması (ANRiN)" projesinin bir parçası olarak geliştirilen planla, savunmasız kesimlere yönelik sürdürülebilir ve kaliteli beslenme hizmetlerinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Ülkede 2014'te yüzde 35 seviyesinde olan orta ve şiddetli gıda güvencesizliği oranının son yıllarda yaklaşık yüzde 74'e yükseldiğini aktaran Kilishi, Nijeryalıların sadece yüzde 20'sinin "gıda güvencesine sahip" olduğunu ifade etti.

"İnsanlar bir sonraki öğünlerinden emin değil. Bu, ciddi bir durum," diyen Kilishi, artan güvensizlik, silahlı saldırılar, adam kaçırmalar ve ekonomik zorlukların tarımsal üretimi olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Kilishi, krize karşı geliştirilen önlemler kapsamında 774 yerel yönetim biriminde ev tipi bahçecilik için tohum ve girdi dağıtımı yapılacağını kaydetti.