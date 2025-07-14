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Dünya
AA 14.07.2025 02:08

Abbas: Gazze'de tek çözüm İsrail'in tamamen çekilmesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin "tek çözüm" olduğunu söyledi.

Abbas: Gazze'de tek çözüm İsrail'in tamamen çekilmesi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Ürdün'ün başkenti Amman'daki evinde Blair ile "Filistin topraklarındaki son gelişmeleri" görüştü.

Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda Abbas, "acilen ateşkes sağlanması, tüm İsrailli esirler ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının yanı sıra Gazze Şeridi'ne acilen insani yardımın ulaştırılması" gerektiğini belirtti.

Abbas, "Gazze'de tek çözüm İsrail'in tamamen çekilmesi. Filistin devletinin uluslararası toplumun desteğiyle bölgenin tüm sorumluluklarını üstlenmesi sağlanmalıdır" dedi.

Hamas'ın "silahlarını Filistin yönetimine teslim etmesini" isteyen Abbas, "Filistin Kurtuluş Örgütü'nün siyasi programına, uluslararası programına, uluslararası meşruiyetine bağlı kalarak siyasi faaliyetlerde bulunması" gerektiğini kaydetti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

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