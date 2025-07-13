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Dünya
İHA 13.07.2025 22:43

İngiltere'de yolcu uçağı düştü

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir yolcu uçağı, havalandıktan saniyeler sonra düştü. Alev topuna dönen uçaktaki ölen ve yaralananların sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Southend Havalimanı’nda uçak kazası meydana geldi.

Londra’dan Hollanda’nın Lelystad şehrine gitmek üzere havalanan Beech B200 tipi küçük yolcu uçağı, havalandıktan saniyeler sonra düşerek alev topuna döndü. Kazada ölen ve yaralananların sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Havalimanı yetkilileri, acil durum ekipleriyle iş birliğinin sürdüğünü ve en yakın zamanda kazaya ilişkin detayların açıkalanacağını belirtirken, öğleden sonraki 4 uçuşu iptal etti.

Polis sözcüsü, "Olay yerinde bütün acil durum ekipleriyle çabalarımızı sürdürüyoruz ve çalışmalarımız birkaç saat sürecek. Halktan mümkün oldukça bu bölgeden uzak durmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Essex bölgesi itfaiye sözcüsü ise, "Olaya 15.58’de müdahale ettik ve halka kaza bölgesinden uzak durması için uyarıda bulunduk. Southend kentinden 2, Rayleigh Weir ve Basildon kentlerinden de 2 ekibin yanı sıra Billericay ile Chelmsford kentlerinden gelen arazi araçlarının katıldığı çalışmaları acil servislerimiz ve havacılık ortaklarımızla birlikte sürdürüyoruz" dedi.

İngiltere İşçi Partisi Batı Southend ve Leigh Milletvekili David Burton-Sampson, "Dualarım olaydan etkilenen herkesle birlikte" ifadelerini kullandı.

Southend Belediye Meclisi'nin iş, kültür, müzik ve turizmden sorumlu kabine üyesi Matt Dent ise, "Londra Southend Havalimanı'nda devam eden ciddi olaydan haberdarım. Şu an bildiğim tek şey havalimanında küçük bir uçağın kaza yaptığı. Dualarım olaydan etkilenen ve kazaya müdahale eden acil durum çalışanlarıyla birlikte" dedi.

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İngiltere Uçak Kazası
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