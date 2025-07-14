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Dünya
AA 14.07.2025 04:01

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Netanyahu, İran'daki hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze’de zafer vaadinin askeri çıkmaz ve savaş suçu ithamlarıyla sonuçlandığını", "İran’ın nükleer programını yok etme hayallerinin ise başarısız" olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Netanyahu, İran'daki hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Netanyahu, yaklaşık iki yıl önce Gazze'de zafer sözü vermişti. Sonuç: Askeri çıkmaz, savaş suçlarından tutuklama emri ve 200 bin yeni Hamaslı asker" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun, İran'da 40 yılı aşkın süredir devam eden nükleer programı ortadan kaldırmayı hayal ettiğine işaret eden Erakçi, "Sonuç: Paralı askerlerinin şehit ettiği bir düzine İranlı akademisyenin her biri, 100'den fazla yetenekli öğrenci yetiştirmişti. Netanyahu'ya neler yapabileceklerini gösterecekler" ifadelerine yer verdi.

İranlı bakan, Netanyahu'nun İran'daki hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını, İran'ın İsrail'in gizli tesislerini yerle bir ettiğini ve Netanyahu rejiminin bunları hala sansürlediğini" aktardı.

ABD'nin İran'a yönelik politikalarının Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan Netanyahu tarafından dikte edildiğini savunan Erakçi, şunları kaydetti:

"İran'ın aranan bir savaş suçlusunun söylediği her şeyi kabul edeceği saçmalığının yanı sıra kaçınılmaz soru da ortaya çıkıyor. Netanyahu tam olarak ne içiyor? Eğer hiçbir şey içmiyorsa Mossad Beyaz Saray'da neye sahip?"

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