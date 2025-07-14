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Dünya
AA 14.07.2025 10:43

Trump'ın uğradığı suikast girişiminde Gizli Servisin "hayrete düşüren hataları" olduğu belirtildi

ABD'de Senatonun, Başkan Donald Trump'ın 13 Temmuz 2024'te uğradığı suikast girişimine ilişkin raporunda, Gizli Servisin "hayrete düşüren hataları" olduğu bildirildi.

Trump'ın uğradığı suikast girişiminde Gizli Servisin "hayrete düşüren hataları" olduğu belirtildi

Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi, Trump'ın uğradığı suikast girişimine ilişkin Gizli Servis personeliyle mülakatların ve federal, eyalet ve yerel güvenlik güçlerinden alınan 75 bin sayfalık belgelerin incelenmesiyle hazırlanan raporu yayımladı.

Raporda, Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde yaşanan olaya ilişkin "rahatsız edici inkarların, yanlış yönetim şeklinin ve kaçırılan işaretlerin" ortaya konulduğu belirtildi.

Trump'ın o dönem yürüttüğü başkanlık kampanyası kapsamında 13 Temmuz 2024'teki mitinginin "planlanması ve yürütülmesinde birçok kabul edilemez başarısızlıklar olduğu" ifade edilen raporda, Gizli Servisin "hayrete düşüren hataları" olduğu ve "Trump'ı korumak için gerekli ek personel ve kaynak taleplerini defalarca reddettiği" bilgisine yer verildi.

Raporda, "Gizli Servis ajanlarının şüpheli kişi hakkında vardiyadaki güvenlik ekiplerini bilgilendirme konusunda başarısız olduğu" aktarıldı.

Senatonun soruşturması sonucu Gizli Servis ile yerel ve eyalet güvenlik güçleri arasında "ciddi koordinasyon ve iletişim eksikliği olduğu" vurgulanan raporda, o gün yaşanan güvenlik ihlaline rağmen "kimsenin işten çıkarılmadığı, yalnızca 6 personele disiplin cezası verildiği" kaydedildi.

Raporda, "Olanlar affedilemez ve başarısızlıklara uygulanan sonuçlar, durumun ciddiyetini yansıtmıyor." ifadesi kullanıldı.

Trump'a suikast girişimi

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'nın Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu girişimin ardından Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

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