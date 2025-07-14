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Dünya
AA 14.07.2025 10:28

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ta su kuyularına saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusunda bulunan Ayn Samiye su kuyularına saldırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ta su kuyularına saldırdı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Kefr Malik beldesinin doğusunda yer alan Ayn Samiye kuyularındaki teknik aksam İsraillilerin saldırıları sonucu büyük zarar gördü.

Sabaha karşı gerçekleşen saldırı sırasında fanatik İsrailliler, su istasyonlarından birinin kapısını söküp çaldı, çevredeki güvenlik kameralarına zarar verdi.

Verilen zarar nedeniyle su kuyularıyla uzaktan iletişim ve yönlendirme imkanının kesildiği belirtildi.

Saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapan Kudüs Su İşleri İdaresi, ardı arkası kesilmeyen saldırılara ilişkin, İsrail makamlarına şikayetlerin yapılmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, saldırıların durdurulmaması halinde, bölgede "gerçek bir felaket yaşanacağı" uyarısında bulunuldu.

Saldırıya uğrayan su kuyuları ve dağıtım merkezi, bölgedeki onlarca köy ve beldenin su ihtiyacını karşılayan stratejik öneme sahip.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen hafta da Ayn Samiye su kuyularına benzeri saldırılar gerçekleştirmişti.

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