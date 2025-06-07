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Dünya
AA 07.06.2025 11:36

Soykırımcı İsrail yine sivilleri hedef aldı: 6 ölü

Katil İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım merkezi yakınında bekleyen sivillere ateş açarak en az 6 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

Soykırımcı İsrail yine sivilleri hedef aldı: 6 ölü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Filistinli temel gıda maddelerine ulaşmak için yardım merkezine yöneldiği sırada İsrail askerleri kalabalığa ateş açtı.

Saldırıda şu ana kadar en az 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'de son haftalarda benzer saldırıların sayısı giderek artarken, 27 Mayıs’tan bu yana insani yardım almaya çalışan sivillere yönelik İsrail saldırıları sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 115’e yükseldi, 580’den fazla kişi yaralandı.

Bu saldırıların ardından 9 kişinin de hala kayıp olduğu ifade ediliyor.

Filistinli yetkililer ve bölge halkı, İsrail’in insani yardım iddiasıyla oluşturduğu alanlarda sivilleri hedef alarak bu süreci bir tuzağa dönüştürdüğüne dikkati çekiyor.

Saldırılar, ABD’nin desteğiyle sürdürülen İsrail politikasının sivilleri doğrudan hedef aldığı yönündeki eleştirileri de güçlendiriyor.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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