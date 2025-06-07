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Dünya
AA 07.06.2025 10:54

Fransa, İsrail'in "en hızlı şekilde Lübnan topraklarından çekilmesini" istedi

Fransa hükümetinin, İsrail'in "en hızlı şekilde Lübnan topraklarından çekilmesini" istediği bildirildi.

Fransa, İsrail'in "en hızlı şekilde Lübnan topraklarından çekilmesini" istedi

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılar kınandı.

Taraflara ateşkes anlaşmasına uyma çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in "Lübnan topraklarının tamamından en hızlı şekilde çekilmesi" istendi.

Açıklamada, Lübnan topraklarında ateşkes anlaşması kapsamında kurulan denetleme mekanizmasının amacının "Lübnan ve İsrail'in güvenliğine ve istikrarına zarar verecek herhangi bir tırmanmayı önlemek" olduğu hatırlatıldı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

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