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Dünya
AA 07.06.2025 11:34

BM: İsrail, Gazze’ye uluslararası gazetecilerin girişini engelleyerek gerçeklerin üzerini örtüyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze Şeridi’ne uluslararası gazetecilerin girişine izin vermemesinin, “gerçeğin aktarılmasına yönelik bir yasak” olduğunu söyledi.

BM: İsrail, Gazze’ye uluslararası gazetecilerin girişini engelleyerek gerçeklerin üzerini örtüyor

Lazzarini, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail’in 7 Ekim 2023'te saldırılarının başladığı günden bu yana yabancı basın mensuplarının Gazze’ye girişine izin vermemesinin, modern tarihte benzeri görülmemiş bir uygulama olduğunu vurguladı.

Bu durumun yalnızca haber akışını engellemekle kalmadığını belirten Lazzarini, şu ifadeleri kullandı:

"Bu uygulama, dezenformasyonu körükleyen, kutuplaşmayı derinleştiren ve insani duyarlılığı ortadan kaldıran bir ortamın oluşmasına neden oluyor."

Lazzarini, uluslararası basın organlarına yönelik bu yasağın kaldırılması ve yabancı gazetecilerin bağımsız şekilde Gazze’den haber yapmalarına olanak tanınması gerektiğini vurgulayarak aynı zamanda, bölgede tüm zorluklara rağmen görevlerini sürdüren Filistinli gazetecilere de destek çağrısında bulundu.

BM yetkilisi, Filistinli gazetecilerin “kahramanca” bir mücadele verdiğini ve bunun karşılığında çok ağır bedeller ödediğini ifade ederek savaşın başlangıcından bu yana 200'den fazla gazetecinin öldürüldüğünü belirtti.

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