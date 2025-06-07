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Dünya
AA 07.06.2025 11:35

Musk'ın Trump'a yönelik iddiaları sonrası Demokratlar, Epstein dosyalarının yayımlanmasını istedi

Tesla ve SpaceX'in sahibi Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın isminin de yer aldığını öne sürmesi üzerine Temsilciler Meclisinden iki Demokrat üye, Epstein dosyalarının gizliliğinin kaldırılmasını ve yayımlanmasını talep etti.

Musk'ın Trump'a yönelik iddiaları sonrası Demokratlar, Epstein dosyalarının yayımlanmasını istedi

The Hill'in haberine göre, Temsilciler Meclisinden Demokrat üyeler Stephen Lynch ve Robert Garcia, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'e konuya ilişkin mektup gönderdi.

Mektupta Lynch ve Garcia, Trump'ın isminin Epstein dosyalarında geçtiği iddiasının doğru olup olmadığına derhal açıklık getirilmesini, istenen bilgi ve belgelerle yanıt verilmesini talep etti.

Epstein dosyalarının yayımlanmasını isteyen ikili, Trump'ın Adalet Bakanlığının bu belgelerin gizliliğini kaldırma ve kamuoyuna açıklama kabiliyetini belirlemedeki rolüne ilişkin soru yöneltti.

İkili, ayrıca dosyaların yayımlanmasında görev alan tüm personelin listesini ve daha önce Federal Sırların Gizliliğinin Kaldırılması Görev Gücü'ne (Task Force on the Declassification of Federal Secrets) verilen belgelerde neden önemli redaksiyonlar yapıldığının açıklanmasını istedi.

Lynch ve Garcia, "Başkan'ı gerçeklerden ve hesap verebilirlikten korumak için Epstein dosyalarının yayımlanmasını engellemeye yönelik her türlü girişim, Kongre ve Adalet Bakanlığı tarafından yoğun bir incelemeyi hak etmektedir." görüşünü paylaştı.

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI, konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Trump'ın imzasını taşıyan vergi ve göç yasa tasarısını eleştirmesinden kaynaklanan sözlü atışmada Musk, Trump'ın 2024 seçimlerini kendi desteği sayesinde kazandığını ileri sürmüş ve ABD Başkanı'nın isminin Epstein dosyalarında yer aldığını, dosyanın bu yüzden açıklanmadığını iddia etmişti.

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