Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.09.2025 13:38

Soykırımcı İsrail ordusu Şifa Hastanesinin çevresine gaz bombaları attı

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Şifa Hastanesi çevresindeki Filistinlilerin üzerine insansız hava araçlarıyla (İHA) gaz bombaları attığı bildirildi.

Soykırımcı İsrail ordusu Şifa Hastanesinin çevresine gaz bombaları attı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, soykırımını sürdürdüğü Gazze'de, Filistinlileri yerinden etmek için saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesinin yakınlarındaki Filistinlilerin evlerine İHA'larla gaz ve sis bombaları atması, hastanedeki hasta ve yaralılar arasında büyük bir paniğe yol açtı.

İsrail ordusu, Gazze kentinde on binlerce Filistinlinin bulunduğu Şifa Hastanesinin çevresinde dün birçok evin boşaltılması tehdidinde bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze kentinde yaklaşık yarım milyon Filistinlinin hala 8 kilometrekarelik bir alanda mahsur bırakıldığını açıklamıştı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de 453 kişi açlıktan hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:21
Bursa'da çöp kamyonu devrildi: Bir kişinin kazadan kıl payı kurtulması kamerada
15:17
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist tam kapasiteyle hizmete başladı
15:14
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi
15:12
Enerji filosuna katılan yeni sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi
15:16
Sivas'ta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 20 yaralı
15:02
İzmir'deki polis merkezi saldırısında yaralanan polis hastanede şehit oldu
Atatürk Barajı'nda kuraklık etkisi: Adacıklar gün yüzüne çıktı
Atatürk Barajı'nda kuraklık etkisi: Adacıklar gün yüzüne çıktı
FOTO FOKUS
Bursa'da çöp kamyonu devrildi: Bir kişinin kazadan kıl payı kurtulması kamerada
Bursa'da çöp kamyonu devrildi: Bir kişinin kazadan kıl payı kurtulması kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ