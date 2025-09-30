Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
Dünya
AA 30.09.2025 12:55

Soykırımcı İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de 453 kişi açlıktan hayatını kaybetti

Katil İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde 453 Filistinlinin açlıktan yaşamını yitirdiği bildirildi.

Soykırımcı İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de 453 kişi açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, katil İsrail ordusunun bölgeye dayattığı açlık krizinin yol açtığı can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 150'si çocuk olmak üzere 453'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 35'i çocuk 175 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü ifade edildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

Katil İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, soykırımcı İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
