Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.09.2025 11:56

ABD yönetimi, Harvard Üniversitesine sağlanacak federal fonları durdurmak için harekete geçti

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, kampüste antisemitizmle ilgili şikayetlerin yeterince ele alınmadığı gerekçesiyle Harvard Üniversitesinin gelecekteki araştırma hibelerine ve federal fonlara erişimini engellemek üzere resmi süreç başlattı.

ABD yönetimi, Harvard Üniversitesine sağlanacak federal fonları durdurmak için harekete geçti

Kampüsündeki Filistin'e destek gösterileri ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları nedeniyle uzun süredir federal hükümetin hedefindeki Harvard Üniversitesi ile Donald Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık, taraflar arasındaki müzakerelere rağmen devam ediyor.

New York Times gazetesinin haberine göre, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, üniversitenin kampüsündeki antisemitizm olaylarına karşı "kasıtlı kayıtsızlık" gösterdiğini savunarak federal fonlardan men edilmesi için Harvard Üniversitesini resmi inceleme sürecine sevk etti.

Sürecin Harvard aleyhine sonuçlanması halinde, üniversitenin ABD hükümetiyle yeni sözleşmeler yapması ve araştırma fonlarından yararlanması engellenecek.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Başkan Donald Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

Ağustos ayında ABD basınında çıkan haberlerde, Harvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, milyarlarca dolarlık federal araştırma fonunun yeniden sağlanması karşılığında üniversitenin 500 milyon dolar harcama yapmasını öngören bir hukuki uzlaşmaya yaklaştığı ileri sürülmüştü.

Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs da eylül başında, Trump'ın, Harvard Üniversitesinin fonlarını dondurmasını anayasaya aykırı bularak, fonların üniversiteye aktarılmasının önünü açmıştı.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Ülkemiz gelecek aylarda petrol sondajına başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:13
İspanya İçişleri Bakanlığı, İsrailli bir şirketle olan 6,6 milyon euroluk sözleşmeyi feshetti
12:16
California’da ABD’nin ilk yapay zeka güvenlik yasası onaylandı
12:04
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 9 ülkede sağlık personeli yetiştiriyor
11:58
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanedeki seyrini sürdürüyor
12:01
İklim değişikliğine karşı dijital tarım tavsiyesi
11:53
Doğada 982 bin keklik ve sülün, keneye karşı görev başında
Trablus’taki Osmanlı eseri "Gürcü Cami" eşsiz çini süslemeleriyle zamana meydan okuyor
Trablus’taki Osmanlı eseri "Gürcü Cami" eşsiz çini süslemeleriyle zamana meydan okuyor
FOTO FOKUS
Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ