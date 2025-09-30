Güney Kore'den, Kuzey Kore'nin "ABD'ye saldırabilecek kapasitede" olduğu uyarısı

The Korea Times'ın haberine göre, Bakan Chung, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Almanya'da gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Kuzey Kore'nin, "ABD ana karasına saldırabilecek üç ülkeden biri haline geldiğini" söyleyen Chung, bu durumun "akılcı" bir şekilde kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Chung, Kuzey Kore'nin ekonomik reform ve açılım arayışında olması durumunda bunun ancak Güney Kore ile işbirliğiyle mümkün olabileceğini vurguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeni bir görüşme ihtimaline ilişkin konuşan Chung, iki ismin de birbirleriyle görüşme isteğini dile getirdiğini ve Kim'in son dönemdeki mesajlarının da ABD ve Güney Kore'ye yönelik olduğunu kaydetti.