Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.09.2025 10:23

Güney Kore'den, Kuzey Kore'nin "ABD'ye saldırabilecek kapasitede" olduğu uyarısı

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, Kuzey Kore'nin ABD ana karasını vurabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Güney Kore'den, Kuzey Kore'nin "ABD'ye saldırabilecek kapasitede" olduğu uyarısı

The Korea Times'ın haberine göre, Bakan Chung, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Almanya'da gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Kuzey Kore'nin, "ABD ana karasına saldırabilecek üç ülkeden biri haline geldiğini" söyleyen Chung, bu durumun "akılcı" bir şekilde kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Chung, Kuzey Kore'nin ekonomik reform ve açılım arayışında olması durumunda bunun ancak Güney Kore ile işbirliğiyle mümkün olabileceğini vurguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeni bir görüşme ihtimaline ilişkin konuşan Chung, iki ismin de birbirleriyle görüşme isteğini dile getirdiğini ve Kim'in son dönemdeki mesajlarının da ABD ve Güney Kore'ye yönelik olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Kuzey Kore Güney Kore ABD
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 66,66 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:13
İspanya İçişleri Bakanlığı, İsrailli bir şirketle olan 6,6 milyon euroluk sözleşmeyi feshetti
12:16
California’da ABD’nin ilk yapay zeka güvenlik yasası onaylandı
12:04
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 9 ülkede sağlık personeli yetiştiriyor
11:58
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanedeki seyrini sürdürüyor
11:57
ABD yönetimi, Harvard Üniversitesine sağlanacak federal fonları durdurmak için harekete geçti
12:01
İklim değişikliğine karşı dijital tarım tavsiyesi
Trablus’taki Osmanlı eseri "Gürcü Cami" eşsiz çini süslemeleriyle zamana meydan okuyor
Trablus’taki Osmanlı eseri "Gürcü Cami" eşsiz çini süslemeleriyle zamana meydan okuyor
FOTO FOKUS
Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ