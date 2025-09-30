Apple, Siri için gizli yapay zeka robotu ‘Veritas’ı test ediyor

Şirketin OpenAI, Google ve Microsoft gibi rakiplerinin gerisinde kaldığı yönündeki eleştiriler artarken, bu hamle Siri’nin uzun süredir beklenen yapay zekâ yükseltmesine hazırlık olarak görülüyor.

Apple, gadget odaklı bir şirket olarak bilinse de yapay zekâ yarışında geride kaldı. “Apple Intelligence” güncellemesi sınırlı bir etki yaratırken, Siri’nin yeni sürümü defalarca ertelendi. Tim Cook yönetimindeki ekip, gizlilikten ödün vermeden daha güçlü bir yapay zekâ asistanı geliştirmeye çalışıyor.

Veritas nasıl çalışıyor?

Bloomberg’e göre Veritas, ChatGPT veya Google Gemini’ye benzer şekilde istekleri işleyebiliyor, kullanıcıyla doğal sohbet sürdürebiliyor ve geçmiş etkileşimleri yeniden inceleme imkânı tanıyor. Apple çalışanları, Veritas’ı kullanarak Siri’nin yeni yeteneklerini test ediyor:

Cihazda kayıtlı kişisel verilerde arama yapabilme

Uygulama içi işlemler (fotoğraf düzenleme, dosya yönetimi gibi)

Daha akıcı ve doğal diyalog geliştirme

Bu sayede Apple, çalışanlardan hızlı geri bildirim alarak Siri güncellemelerinin kullanıcıya ulaşmadan önce faydalı olmasını sağlamayı hedefliyor.

Neden halka açılmıyor?

Şimdilik Veritas’ın tüketiciye sunulması planlanmıyor. Uzmanlara göre bu, Apple’ın gerçek kullanıcı verilerinden faydalanma şansını kaçırdığı anlamına geliyor.

Şirket ise botu yalnızca dahili testlerde kullanarak güvenlik ve gizliliği ön planda tutmayı tercih ediyor.

Google’a bağımlılık riski

Apple’ın Veritas’ı gizli tutması, Siri’nin arama işlevlerinde Google’ın Gemini yapay zekâsına daha fazla dayanacağı ihtimalini artırıyor. Bu durum, Apple’ın kendi ekosistemini korumak ve kullanıcı güvenini sarsmamak adına stratejik bir tercih olarak yorumlanıyor.

Apple, uzun vadede Siri’yi en gelişmiş dijital asistanlarla rekabet edebilecek seviyeye taşımayı ve kullanıcıların güvenini koruyarak yapay zekâ yarışında söz sahibi olmayı amaçlıyor.