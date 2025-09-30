NASA uzaydan son mesajını 350 milyon kilometre uzaktan aldı

Psyche, Aralık 2024’te 494 milyon km uzaklıktan Dünya’ya kızılötesi lazer mesajı ileterek rekor kırmıştı.

Bu mesafe, Dünya ile Mars arasındaki ortalama uzaklığın iki katından fazla ve Ay’ın 1285 katı mesafeye eşdeğer. Denemeler kapsamında toplam 13,6 terabayt veri aktarıldı. En dikkat çekici anlardan biri, 30,5 milyon km mesafeden saniyede 267 megabit hızla ultra yüksek çözünürlüklü bir videonun Dünya’ya gönderilmesi oldu.

Mars için kritik adım

NASA yetkilileri, lazer iletişim teknolojisinin gelecekte Mars görevleri için büyük önem taşıdığını vurguladı. ABD Uzay Ajansı Geçici Başkanı Sean Duffy, “Bu teknoloji, Mars yüzeyinden yüksek çözünürlüklü video aktarımını ve hızlı veri iletimini mümkün kılacak. Keşiflerin altın çağına hazırlanıyoruz” dedi.

Lazer iletişimin avantaj ve zorlukları

Radyo sinyallerine kıyasla lazerle iletişim çok daha hızlı veri aktarımı sağlıyor. Ancak ışının aşırı odaklı olması nedeniyle hedefe kusursuz şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca uzaklık arttıkça sinyal zayıflıyor ve atmosfer koşulları da iletişimi zorlaştırabiliyor. NASA, ileride veri aktarımı için uzayda röle uyduların kullanılabileceğini belirtiyor.

2029’da asteroid buluşması

Psyche, bundan sonra lazer testlerini bırakıp standart radyo iletişimine devam edecek. Uzay aracı, 2029’da Psyche asteroidiyle buluşmak üzere yolculuğunu sürdürüyor.

NASA’nın test sonuçları, gelecekteki Mars görevlerinde iletişimin ev interneti hızında yapılabileceğini ve derin uzayda yüksek veri kapasitesine ulaşılabileceğini gösteriyor.