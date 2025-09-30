Dünyanın büyük kentlerinde aşırı sıcak günler yüzde 25 arttı

Washington, Madrid, Tokyo ve Pekin gibi şehirlerde sıcak günlerin sayısı dikkat çekici şekilde arttı. Analize göre, 43 büyük başkentte 35 dereceyi aşan günler 1994-2003 döneminde yılda ortalama 1062 iken, 2015-2024 yılları arasında bu sayı 1335’e çıktı.

Roma ve Pekin’de aşırı sıcak günler iki katına, Manila’da ise üç katına çıktı. Madrid’de yıllık 35 derecenin üzerindeki gün sayısı 25’ten 47’ye yükseldi. Londra’da ise 30 dereceyi aşan günler iki katına çıktı.

En çok yoksullar etkileniyor

IIED araştırmacısı Anna Walnycki, küresel sıcaklıkların hükümetlerin öngördüğünden daha hızlı yükseldiğini vurgulayarak, “Uyum sağlayamamak milyonlarca kent sakininin tehlikeli koşullarda yaşamak zorunda kalması demek. En ağır etkiyi düşük gelirli ve plansız bölgelerde yaşayan insanlar hissedecek” dedi. Dünyadaki kent nüfusunun üçte birinin gecekondu bölgelerinde yaşadığına dikkat çekildi.

Ölümcül sonuçlar

Fosil yakıtların yol açtığı küresel ısınma, son 30 yılda milyonlarca erken ölüme sebep oldu. 2024 yazında Mısır’dan Japonya’ya kadar rekor sıcaklıklar kaydedildi. Japonya temmuz ayında 41,2 derece ile tarihinin en yüksek sıcaklığına ulaştı; 10 binden fazla kişi hastanelik oldu. Avrupa’da haziran-ağustos aylarında en az 16 bin 500 kişi sıcaklara bağlı yaşamını yitirdi.

Yeni girişimler

Küresel Uyum Merkezi (GCA), “The Heat is On” kampanyasıyla gölgelik alanlar, serinleme merkezleri, erken uyarı sistemleri ve iklim dostu çalışma saatleri gibi çözümleri yaygınlaştırmayı hedefliyor. GCA Başkanı ve Senegal’in eski lideri Macky Sall, “Aşırı sıcak artık uzak bir tehdit değil; halkımızı, ekonomimizi ve geleceğimizi tehdit ediyor” dedi.

Hükümetlere eleştiri

İngiltere’de iklim krizine karşı hazırlıkların “yetersiz, parçalı ve dağınık” olduğu yönünde resmi uyarılar yapıldı. Walnycki, yalnızca klima kullanımının çözüm olmayacağını belirterek, şehirlerin binalarda yalıtım ve havalandırmayı geliştirmesi, gölgelik alanlar oluşturması ve sıcak hava planlarını hızla devreye sokması gerektiğini ifade etti.