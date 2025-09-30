ABD polisi, hatalı dönüş yapan sürücüsüz araca ceza kesemedi

Polis, aracın içinde insan sürücü bulunmadığı için cezai işlem uygulayamadığını açıkladı. Departmandan yapılan paylaşımda, “Ceza defterimizde ‘robot’ için kutu yok” ifadesi yer aldı. Yetkililer, durumu Waymo’ya bildirdiklerini ve aracın yeniden programlanarak aynı hatayı yapmamasının umulduğunu belirtti.

Waymo’dan açıklama

Waymo, sürücüsüz sistemin trafik kurallarına uygun çalışmak üzere tasarlandığını ve olayın incelendiğini duyurdu. Şirket, “Yol güvenliğini artırmak için öğrenmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Yeni yasa 2026’da yürürlüğe girecek

Geçen yıl Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un imzaladığı yasayla birlikte, Temmuz 2026’dan itibaren polislerin sürücüsüz araçlara “uyumsuzluk bildirimi” verme hakkı olacak.

Ayrıca şirketlerin acil durumlarda güvenlik güçleriyle iletişim için özel hat kurması zorunlu olacak. Yasa, San Francisco’da sürücüsüz araçların itfaiye araçlarına engel olması, suç mahallerine girmesi ve yayalara çarpması gibi olayların ardından gündeme gelmişti.

Geçmişte yaşanan sorunlar

Google’ın X laboratuvarında 2009’da başlayan bir proje olarak yola çıkan Waymo, zaman zaman sorunlarla gündeme geldi.

Bu yıl 1200’den fazla araç yazılım hatası nedeniyle geri çağrıldı. Ayrıca ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Waymo araçlarının hatalı manevralar yaptığına dair 22 şikâyet üzerine soruşturma başlatmıştı.