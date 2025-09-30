Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
Dünya
Techtimes 30.09.2025 09:42

WhatsApp’a canlı fotoğraflar ve yeni özellikler geldi

WhatsApp, kullanıcı deneyimini artırmak için yeni özellikler duyurdu. IOS kullanıcıları artık Live Photos, Android kullanıcıları ise Motion Photos gönderebiliyor. Bu özellik, fotoğraflara ses ve hareket eklenmesini sağlıyor.

WhatsApp’a canlı fotoğraflar ve yeni özellikler geldi

Meta AI desteğiyle kişiselleştirilmiş sohbet temaları ve görüntülü arama arka planları oluşturulabiliyor. Ancak bu özellik şimdilik yalnızca bazı kullanıcılar için erişilebilir durumda.

Ayrıca “Fearless Bird” ve “Vacation” adlı iki yeni çıkartma paketi de uygulamaya eklendi.

Artık bir grubun bulunması daha kolay. Sohbetler sekmesinde herhangi bir üyenin adı arandığında, kullanıcının o kişiyle ortak bulunduğu tüm gruplar listeleniyor.

Daha önce yalnızca iOS’ta mevcut olan belge tarama özelliği Android’e de geldi. Kullanıcılar belgeleri tarayıp kırpabiliyor ve doğrudan WhatsApp üzerinden gönderebiliyor.

Bu güncellemelerle WhatsApp, hem görsel paylaşım hem de kişiselleştirme alanında kullanıcılarına daha geniş seçenekler sunmuş oldu.

