WhatsApp’a canlı fotoğraflar ve yeni özellikler geldi

Meta AI desteğiyle kişiselleştirilmiş sohbet temaları ve görüntülü arama arka planları oluşturulabiliyor. Ancak bu özellik şimdilik yalnızca bazı kullanıcılar için erişilebilir durumda.

Ayrıca “Fearless Bird” ve “Vacation” adlı iki yeni çıkartma paketi de uygulamaya eklendi.

Artık bir grubun bulunması daha kolay. Sohbetler sekmesinde herhangi bir üyenin adı arandığında, kullanıcının o kişiyle ortak bulunduğu tüm gruplar listeleniyor.

Daha önce yalnızca iOS’ta mevcut olan belge tarama özelliği Android’e de geldi. Kullanıcılar belgeleri tarayıp kırpabiliyor ve doğrudan WhatsApp üzerinden gönderebiliyor.

Bu güncellemelerle WhatsApp, hem görsel paylaşım hem de kişiselleştirme alanında kullanıcılarına daha geniş seçenekler sunmuş oldu.