AA 30.09.2025 09:59

Brent petrolün varili 66,66 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,66 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varili 66,66 dolardan işlem görüyor

Dün 68,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,70 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla yüzde 0,06 azalarak 66,66 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62,92 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, OPEC+ ülkelerinin üretim artışına gideceğine yönelik beklentilerin yol açtığı arz fazlası endişeleri etkili oldu.

OPEC+ grubu üyesi Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın 5 Ekim'deki toplantısında kasıma ilişkin üretim miktarını belirlemesi bekleniyor. Söz konusu ülkeler, geçen ayki toplantıda ekim için günlük 137 bin varil üretim artışı kararı almıştı. Üretim artışı beklentisi küresel piyasalarda arz fazlası öngörülerini güçlendiriyor.

Talep tarafında ise ABD'de federal hükümetin kapanacağına ilişkin endişeler fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bütçe görüşmeleri sonrasında Demokratları suçlayarak federal hükümetin "kapanmaya" doğru gittiğini ifade etmişti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı 20 maddelik Gazze planı, uygulama açısından birçok soru işareti barındırsa da bölgedeki jeopolitik tansiyonu geçici olarak azaltarak petrol piyasalarındaki risk primini düşürdü.

Trump, dün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, söz konusu planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 69,19 doların direnç, 65,10 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Brent Petrol ABD
