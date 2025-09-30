California’da ABD’nin ilk yapay zeka güvenlik yasası onaylandı

California Valisi Gavin Newsom, yapay zekâ (YZ) konusunda artan endişelere yanıt olarak ülkenin ilk kapsamlı YZ güvenlik yasası olan SB 53’ü onayladı. Bu yeni düzenleme, teknoloji devleri OpenAI ve Meta gibi büyük YZ firmalarını, güvenlik ve emniyet uygulamalarını kamuoyuna duyurmaya mecbur bırakıyor.

Newsom, bu adımla California'nın sadece YZ inovasyonunda öncü olmakla kalmayıp, aynı zamanda bu teknolojinin güvenli gelişiminde de ulusal bir lider olmayı hedeflediğini vurguladı. Yasa, aynı zamanda YZ çalışanlarına ihbarcı koruması sağlıyor ve eyaletin kendi bulut bilişim platformu olan CalCompute'u kuruyor.

Halkı bilgilendirme zorunluluğu var

California'nın bu yasası, uluslararası düzenlemelerden önemli bir noktada ayrılıyor:

Avrupa Birliği'nin YZ Yasası güvenlik bilgilerini hükümetlere sunmayı isterken, California yasası şirketlerden bu bilgileri doğrudan halkla paylaşmasını talep ediyor.

Yasa, şirketlerin siber saldırı veya manipülatif YZ davranışları gibi güvenlik olaylarını raporlamasını zorunlu kılan dünyadaki ilk düzenleme olma özelliğini taşıyor.

Teknoloji sektörü kararsız

Geçen yıl sektörden sert tepki alan daha geniş bir yasanın aksine, SB 53 bu kez bazı büyük firmalardan destek gördü. Anthropic yasayı desteklerken, Meta bunu "olumlu bir adım" olarak yorumladı ve OpenAI da gelecekteki federal işbirliklerine destek verdiğini açıkladı.

Ancak, teknoloji lobileri bu durumdan endişeli. Chamber of Progress ve risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz gibi kuruluşlar, bu tür düzenlemelerin inovasyonu yavaşlatabileceği ve küçük girişimler yerine büyük, yerleşik şirketleri daha avantajlı hale getirebileceği yönünde itirazlarını dile getirdi.

Gelecekteki düzenlemeler için kilit rol

SB 53'ün kabulü, diğer eyaletler için bir model oluşturabilir ve ABD genelinde farklı YZ yasalarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu durum, Teksas Senatörü Ted Cruz gibi isimlerin endişelerini artırıyor; Cruz, bu eyalet bazlı düzenlemelerin ulusal çapta "birbiriyle çelişen 50 farklı standart" yaratma riskinden bahsediyor. Bu tartışma, ABD'nin YZ'deki rekabet gücü ile makul denetim ihtiyacını nasıl dengeleyeceği sorusunu gündeme getiriyor.