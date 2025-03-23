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Dünya
AA 23.03.2025 09:05

Soykırımcı İsrail, Hamas Siyasi Büro Üyesi Berdevil ve eşini katletti

Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ve eşi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail, Hamas Siyasi Büro Üyesi Berdevil ve eşini katletti
[Fotograf: AA]

Hamas'ın sosyal medya platformu Telegram hesabından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, aynı zamanda Filistin Yasama Meclisi Üyesi olan Berdevil ve eşinin, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde bulunan çadırında teheccüd namazı kıldığı sırada İsrail tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Berdevil'in, eşinin ve tüm Filistinli şehitlerin kanının kurtuluş ve dönüş mücadelesinin yakıtı olacağı, İsrail'in Filistinlilerin kararlılığını ve azmini etkilemeyeceği vurgulanan açıklamada, işgal bitene kadar her şehit düştüğünde direniş ateşinin daha da parlak yanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Berdevil ve eşine Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve Filistin halkına sabır dileğinde bulunuldu.

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