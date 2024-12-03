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Dünya
AA 03.12.2024 23:52

Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sığınmacıların bulunduğu okulu hedef aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu okulun çevresini hedef aldı, Filistinlilerin evlerini havaya uçurmak için patlayıcı yerleştirdi.

Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sığınmacıların bulunduğu okulu hedef aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Beyt Lahiya'daki Ebu Temmam Okulları çevresi İsrail ordusu tarafından topçu atışları ve ateşli silahlarla hedef alındı.

Öte yandan İsrail askerleri, Meşru Beyt Lahiya bölgesinde evleri havaya uçurmak için patlayıcı dolu variller yerleştirdi.

İsrail ordusuna ait helikopter ve insansız hava araçlarından (İHA) Filistinlilerin evlerine ateş açıldı.

İsrail ordusu, Gazze'de çoğu çocuk ve kadın olmak üzere zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu barınma merkezlerini hedef alıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in saldırıları nedeniyle bölgede tekrar tekrar zorunlu göçe maruz kalıyor.

Zorla yerinden edilen Filistinliler okullara, merkezler ya da yakınlarının evlerine sığınmanın yanı sıra sokak, okul bahçesi, stadyum ya da parklara çadır kuruyor. Su ve yeterli yiyeceğe ulaşılamayan bu bölgelerde hastalıkların da hızla yayıldığı ifade ediliyor.

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