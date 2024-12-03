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Dünya
AA 03.12.2024 22:40

ABD'de hava yolu şirketinin servisinde Hintli aileye hakaret eden kadına uçuş yasağı

ABD'nin Los Angeles kentinde, United Airlines'a ait servis aracında Hindistan kökenli bir aileye karşı ırkçı söylemlerde bulunan kadın yolcuya, hava yolu şirketi tarafından kendi uçuşları için ömür boyu yasak getirildi.

ABD'de hava yolu şirketinin servisinde Hintli aileye hakaret eden kadına uçuş yasağı
[Temsili fotoğraf: DepoPhotos]

United uçağıyla Cancun'dan Los Angeles'a seyahat eden Amerikalı kadın, Hint kökenli bir aileye yönelik hakaretleri nedeniyle önce zorla servis aracından indirildi sonra da adı hava yolu firmasının "uçması ömür boyu yasaklananlar" listesine eklendi.

Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki toplayan görüntülerde, adının Karen olduğu öğrenilen kadının düğün fotoğrafçılığı yapan Pervez Taufiq ve ailesine hakaretler savurduğu ve el işareti yaptığı yer alıyor.

Irkçı kadınının hakaretlerini kayda alan Taufiq'in, kendisinin ABD'li olmadığını iddia eden kadına, "Ben de ABD'de doğdum. Size Amerikan pasaportumu göstermemi ister misiniz?" dediği duyuluyor.

Şikayet üzerine polisin müdahale ettiği olayda, servisten inmemek için bir süre direnen kadından araçtaki diğer yolcular da şikayetçi oldu.

Servis aracında ailesiyle zor anlar yaşayan Taufiq, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu tür insanların hala var olması şaşırtıcı. Fotoğrafçılar olarak çok şey gördük, ancak böyle bir şey yaşamasak da olurdu." ifadesini kullandı.

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