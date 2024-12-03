Hafif Yağmurlu 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.12.2024 22:49

Güney Kore Devlet Başkanı "sıkıyönetimin" kaldırılacağını duyurdu

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere" bulaşmasını gerekçe göstererek ilan ettiği sıkıyönetimi sonlandırma kararı aldığını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı "sıkıyönetimin" kaldırılacağını duyurdu
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, yaklaşık 5 saattir yürürlükte olan sıkıyönetim kararını resmen kaldırabilmek için kabine üyelerinin toplanmasını beklediğini kaydeden Yoon, toplantının hemen ardından sıkıyönetimi sona erdireceğini aktardı.

Yoon ayrıca, sıkıyönetimin sonlandırılmasını talep eden önergenin Ulusal Meclis'teki oylamada kabul edilmesiyle sıkıyönetim birliklerinin meclis yerleşkesinden çekildiğini söyledi.

Muhalefete göre, kararın arkasında başkanın azil yönergeleri var

Muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını iddia ederek, ülkede "sıkıyönetim" ilan eden Devlet Başkanı Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." değerlendirmesini paylaşmıştı.

Ulusal Meclis'teki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini bildirmişti.

Muhalifler, ülkede bir savaş ve kriz ortamının olmadığını, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Yoon'un kendisine yönelik azil yönergelerinin bunda etkili olduğunu iddia ediyor.

Güney Kore anayasasının 77. maddesine göre, Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor.

Güney Kore tarihinde en son "sıkıyönetim" kararı askeri darbe ile 1979-1981 yıllarında 440 gün uygulanmış, karar yine askerler tarafından kaldırılmıştı.

Güney Kore'de bugünkü "sıkıyönetim" kararı, ülke tarihinin 13'üncü sıkıyönetim ilanı oldu.

ETİKETLER
Güney Kore
Sıradaki Haber
Gürcistan'daki gösterilerde 298 kişi gözaltına alındı, 143 polis yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prens ve Prensesi'ni kabul edecek
23:20
BM: İsrail'in Gazze'nin yüzde 80'ini etkileyen "tahliye emirleri" sivilleri tehlikeye atıyor
22:55
ABD'de hava yolu şirketinin servisinde Hintli aileye hakaret eden kadına uçuş yasağı
22:17
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı
21:16
Bakan Kacır: 94 OSB'de bin 115 yatırım yeri çevrimiçi erişime açıldı
21:06
Gürcistan'daki gösterilerde 298 kişi gözaltına alındı, 143 polis yaralandı
Türkiye'nin bilinen ayakkabı markaları Gaziantepli kadınların elinde şekilleniyor
Türkiye'nin bilinen ayakkabı markaları Gaziantepli kadınların elinde şekilleniyor
FOTO FOKUS
Koruma personelinin zorlu eğitimi
Koruma personelinin zorlu eğitimi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ