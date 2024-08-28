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Dünya
TRT Haber 28.08.2024 06:24

Soykırımcı İsrail, gazetecileri kasıtlı olarak hedef alıyor

Soykırımcı İsrail, katliamlarını dünyaya duyuran gazetecileri kasıtlı olarak hedef alıyor. İsrail ordusu Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda bir gazeteciyi daha katletti. Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 172'ye yükseldi.

Soykırımcı İsrail, gazetecileri kasıtlı olarak hedef alıyor

İsrail'in katliam yaptığı Gazze Şeridi'nde, zulmü dünyaya duyuran gazeteciler hedefte.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı. Kampta bulunan Rabbo ailesinin evi hedef alındı.

Katil İsrail'den TRT ekibine saldırı
Katil İsrail'den TRT ekibine saldırı

Hava saldırısında gazeteci Muhammed Abd Rabbo ve kız kardeşi hayatını kaybetti.

Muhammed Abd Rabbo'nun naaşı, "Basın" yazan yeleğiyle birlikte Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana gazetecileri kasten hedef alıyor.

Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 172'ye yükseldi.

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