Soykırımcı İsrail, gazetecileri kasıtlı olarak hedef alıyor

İsrail'in katliam yaptığı Gazze Şeridi'nde, zulmü dünyaya duyuran gazeteciler hedefte.
Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı. Kampta bulunan Rabbo ailesinin evi hedef alındı.
Hava saldırısında gazeteci Muhammed Abd Rabbo ve kız kardeşi hayatını kaybetti.
Muhammed Abd Rabbo'nun naaşı, "Basın" yazan yeleğiyle birlikte Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.
İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana gazetecileri kasten hedef alıyor.
Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 172'ye yükseldi.