İsrail Lübnan'da soykırım peşinde

İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi’nde soykırım yapıyor. Uluslararası tüm hukuk kurallarını çiğneyerek bölge ülkelerine de saldırılar düzenliyor.

İsrail'in, Lübnan'a yönelik kanlı planına ilişkin İsrail ordusunda görevli bir doktordan itiraf geldi.

İsrail ordusunda Ruh Sağlığından Sorumlu Subay olarak görev yapan Adi Angert, bir komutanın Lübnan'da soykırım yapılmasını istediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Angert, Moshe Besal isimli komutanın askerlere gönderdiği mesajı yayınladı.

Besal'ın Lübnan'da soykırım çağrısı yaptığı mesajda "Lübnan'ın köyleri ıssız kalacak, yolları çıkışsız olacak." ifadelerini kullandığını belirtti.

Gazze'de soykırım yapan İsrail ordusundan, skandala ilişkin yalanlama gelmedi. Soykırım çağrısı yaptığı söylenen komutan yerine bunu ortaya çıkaran doktor cezalandırıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Angert'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle görevden alındığını duyurdu