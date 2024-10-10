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Dünya
AA 10.10.2024 00:32

Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da camiye saldırdı

Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da caminin yanı sıra Filistinlilere ve mülklerine de saldırıyor.

Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da camiye saldırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Beytüllahim, Ramallah ve Nablus kentlerinde bir dizi saldırı düzenledi.

Söz konusu İsrailliler, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesi yakınında bir cami ile Tana köyündeki El-Vahid Camisi'ne saldırdı.

Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan kasabası yakınlarında ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bir Filistinliye saldırarak aracına el koydu.

Askeri kontrol noktası kurdu

Öte yandan İsrail ordusu, Nablus'un doğusuna baskın düzenleyerek Ebu Felah köyü girişine askeri kontrol noktası kurdu.

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'de de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin evlerine saldırdı, bir Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

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İsrail Batı Şeria Filistin Devleti
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