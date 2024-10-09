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Dünya
AA 09.10.2024 21:35

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 22 kişi öldü

Son 24 saatte İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 22 kişinin daha hayatını kaybettiği, 80 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 22 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ve son dönemde şiddetini artırdığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 22 kişinin daha hayatını kaybettiği, 80 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 141’e, yaralananların sayısının da 10 bin 99’a yükseldiği kaydedildi.

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