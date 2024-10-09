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Dünya
AA 09.10.2024 21:32

Katil İsrail'in düzenlediği saldırıda `El-Aksa` televizyonu kameramanı yaşamını yitirdi

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya düzenlediği hava saldırısında `El-Aksa` televizyonu için çalışan bir kameraman yaşamını yitirdi, bir muhabir de yaralandı.

Katil İsrail'in düzenlediği saldırıda `El-Aksa` televizyonu kameramanı yaşamını yitirdi
[Fotograf: TRT Haber]

Saldırıda kameraman ve foto muhabiri Muhammed et-Tanani yaşamını yitirdi, muhabir Tamir Lebed de yaralandı.

Soykırımcı İsrail askerleri ambulansların vurulan `El-Aksa` televizyonu ekibine ulaşmasına izin vermedi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 176'ya yükseldi

Muhammed et-Tanani ile birlikte Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısının 176'ya yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeniden kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, başta Cibaliya olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerini yoğun şekilde bombalıyor.

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