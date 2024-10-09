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Dünya
AA 09.10.2024 20:01

Florida'da Milton Kasırgası uyarısı nedeniyle yüzlerce kişi okula sığındı

ABD'nin Florida eyaletinde yaklaşan Milton Kasırgası nedeniyle yüzlerce kişi Palmetto kentindeki Virgil Mills İlkokulu'na sığındı. Milton Kasırgası nedeniyle Orlando Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal oldu.

Florida'da Milton Kasırgası uyarısı nedeniyle yüzlerce kişi okula sığındı
[Fotograf: AA]

Kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ila 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği, büyük okyanus dalgalarına yola açabileceği tahmini paylaşıldı.

Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamaya göre  saatteki hızı yaklaşık 260 kilometreye ulaşan Milton Kasırgası'nın kategorisinin 5'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, kasırgadan kaynaklanan ani sellerin hem kıyı hem de iç bölgelere zarar verebileceği uyarısında bulunuldu.

Washington Post'un haberinde ise Florida'da ikamet eden çok sayıda kişi bölgeyi terk etmeye çalışırken 1400 benzin istasyonunda yakıtın tükendiği bildirildi.

Florida Valisi Ron DeSantis de son açıklamasında, eyalet yönetiminin Milton Kasırgası'nın ardından yaşananlarla başa çıkmak için `benzeri görülmemiş kaynaklar ayırdığını` belirterek bölge sakinlerini `tahliye emirlerine uymaları konusunda` uyarmaya devam etti.

Hava durumu takibi yapan The Wheater Channel isimli internet sitesinde ise kasırganın çarşamba gecesi geç saatlerde veya perşembe sabahı ABD anakarasına ulaşarak Florida'nın Tampa, Sarasota ve Fort Myers gibi yerleşim yerlerini içeren yoğun nüfuslu bir bölgeyi etkisi altına alması beklendiği kaydedildi.

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