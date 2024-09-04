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Dünya
AA 04.09.2024 12:05

Soykırımcı İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Soykırımcı İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında çocuklar ve eski tutukluların da bulunduğu en az 30 Filistinliyi daha gözaltına aldığı kaydedildi.

Son 8 günde 180 Filistinli gözaltına alındı

İşgal altındaki Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta "geniş çaplı" saldırılar başlatan İsrail ordusunun, son 8 günde 180 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun 28 Ağustos'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği "geniş çaplı" saldırılarda Cenin'de 19, Tubas'ta 4, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 7'si çocuk 33 Filistinlinin öldüğü, 130 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 10 bin 400'ü aşarken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 685 Filistinli hayatını kaybetti.

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