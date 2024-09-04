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Dünya
AA 04.09.2024 11:24

ABD'de Filistin asıllı 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışan Amerikalı kadın suçlu bulundu

ABD'nin Texas eyaletinde Filistin asıllı 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışan Elizabeth Wolf adlı kadın, yargılandığı mahkemede jüri tarafından suçlu bulundu.

ABD'de Filistin asıllı 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışan Amerikalı kadın suçlu bulundu

CBS News'un haberine göre, "cinayete teşebbüs ve 15 yaşından küçük bir çocuğu bilinçli olarak yaralama" suçlamalarının yanı sıra "nefret suçu" ile de yargılanan 42 yaşındaki Wolf'un davası Tarran County Bölge Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme jürisi, Wolf'u suçlu bulduğunu açıkladı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan açıklamada, çocuğun ailesinin, jürinin kararından memnun olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Aile mutlu ve umutlu bir şekilde adaletin yerini bulmasını dört gözle bekliyor. En yüksek seviyede bir cezanın verilmesini umuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Texas Eyalet Meclisi temsilcilerinden Salman Bhojani de nefret suçlarıyla mücadele etmeye devam edeceklerini kaydederek, "Jürinin Wolf'u yaptığı eylemden ötürü suçlu bulmasından memnuniyet duydum" dedi.

Olay

Filistin asıllı anne ile 3 ve 6 yaşlarındaki çocukları 19 Mayıs'ta yaşadıkları sitenin havuzuna inmiş, Amerikalı Elizabeth Wolf, başörtülü anneye nereli olduklarını sorduktan sonra havuza girmişti. Irkçı söylemlerde bulunan Wolf, daha sonra çocuklara saldırmıştı.

Çocukların annesi de hemen havuza atlarken 6 yaşındaki çocuk Wolf'un elinden kurtulmuştu. Anneye saldıran Wolf, diğer taraftan 3 yaşındaki küçük kız çocuğunu suyun altına itmişti. Anne ve 3 yaşındaki çocuğunu olay yerinde bulunan Afrika kökenli bir Amerikalı kurtarmıştı.

42 yaşındaki Wolf, cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 1 milyon dolarlık kefalet ücreti belirlenmişti.

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