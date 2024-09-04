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Dünya
AA 04.09.2024 09:59

İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu
[Fotograf: AA]

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 334. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Ed-Durc Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin Es-Sahabe bölgesinde bir ailenin barındığı derme çatma bir barakayı bombaladı, saldırıda 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde de onlarca konutu patlayıcılarla havaya uçurdu.

Gazze kentinin Tel el-Hava ve Zeytun mahallelerindeki 8. Cadde çevresinde bulunan evlere insansız hava araçlarının (İHA) eşlik ettiği askeri araçlardan yoğun saldırı düzenlendi.

İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ile kuzey kesimlerine ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine yoğun top atışları gerçekleştirdi. Saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269’u kadın olmak üzere 40 bin 819 kişi öldü, 94 bin 291 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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