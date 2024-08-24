Soykırımcı İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu gerçek kurşunla yaraladı

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus şehrinin doğusunda yer alan Beyt Furik kasabasına baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskını sonrası kasabada yaşayanlarla İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

İsrail ordusu Filistinlilere karşı gerçek mermi ve gaz bombası kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise, kasabaya baskın düzenleyen İsrail askerlerinin ayağından gerçek kurşunla yaraladığı 16 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğun tedavi altına alındığı belirtildi.

İsrail topraklarını gasbeden İsrailliler de Batı Şeria'nın diğer bazı bölgelerinde Filistinlilere ve mülklerine saldırı düzenledi.

Filistin resmi televizyonunda yer alan habere göre, İsrailli gaspçılar Nablus kentinin Surra köyünde Filistinlilere ait tarım arazilerini yaktı.

Görgü tanıkları, "Nablus Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için olay yerinde çalışma yaptığını" söyledi.

Batı Şeria'nın güneyinde İsrailli yerleşimciler, El Halil şehrinin güneyindeki Susya köyüne baskın düzenleyerek burada yaşayanların bir kısmına saldırdı.

Sosyal medyada, Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil'e bağlı Msafer Yatta'nın Susiya köyünde, Filistinlilerin topraklarını gasbeden yüzleri maskeli İsraillilerin, Filistinlilere sopalarla saldırdığı görüntüler paylaşıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 640 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.