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Dünya
AA 24.08.2024 19:37

Katil İsrail Han Yunus'un kuzeyini yerle bir etti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin kuzeyinde yer alan bölgelerden çekilmesi, Filistinlilere ait mülklerdeki geniş çapta tahribatı ortaya çıkardı.

En büyük yıkım, İsrail savaş uçaklarının onlarca apartmanı yıktığı ve konutları yerle bir ettiği Hamed Mahallesi'nde yoğunlaştı.

İsrail askerleri Han Yunus kentinin kuzeyindeki bölgelerde onlarca konutu yerle bir etti, ayrıca Filistinlilerin mülklerini buldozerlerle yıktı.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı ile sağlık ve Uluslararası Kızıl Haç ekipleri, İsrail ordusunun girip hedef aldığı bölgelerde hayatını kaybeden Filistinlilerin cesetlerini enkaz altından çıkarmaya çalışıyor.

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Görgü tanıkları, Han Yunus şehrinin kuzeyinde çok sayıda ceset ve parçalanmış vücut parçalarının bulunduğunu ve bunların kentteki Nasır Hastanesi'ne nakledildiğini belirtti.

İsrail ordusunun kuzey Han Yunus'a saldırısı, binlerce Filistinlinin evlerinden zorla Gazze Şeridi'nin batı ve orta bölgelerine kaydırılmasına neden oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 334 Filistinli öldü, 93 bin 356 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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