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Dünya
AA 24.08.2024 18:43

Katil İsrail Gazze'deki pek çok bölge için tahliye kararı çıkardı

Katil İsrail ordusu, son bir hafta içinde ikinci kez Gazze Şeridi'nin orta kesiminde pek çok bölgenin tahliyesini istedi.

Katil İsrail Gazze'deki pek çok bölge için tahliye kararı çıkardı

Katil Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yeni bir tahliye emri yayınladı.

Adraee, El-Masdar, El-Meğazi, El-Harat, El-Besatin, El-Ensar, Ed-Dimsa, Es-Safa ve Es-Sidra belediyeri ile Deyr Belah'ın doğusu ve Deyr'in doğu kavşağındakilere bu bölgeleri boşaltarak "insani bölgelere" intikal etmeleri çağrısı yaptı.

Katil İsrail ordusu 17 Ağustos'ta da Meğazi dahil Gazze'nin orta kesimindeki bölgelerde yaşayanlardan derhal evlerini terk etmelerini istemişti.

Katil İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

Katil İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sürekli olarak oradan oraya göçe zorluyor.

BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle de zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde sığındıkları alanlarda derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

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