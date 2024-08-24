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Dünya
AA 24.08.2024 14:25

Soykırımcı İsrail 323 gündür Gazze'de katliam yapıyor

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 334'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail 323 gündür Gazze'de katliam yapıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, katliamcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne 323 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "5 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 69 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 212 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 334'e, yaralı sayısının da 93 bin 356'ya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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