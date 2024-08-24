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Dünya
AA 24.08.2024 11:18

ABD, Ukrayna için yeni askeri yardım paketini açıkladı

ABD hükümeti, Ukrayna'ya bir kez daha askeri yardım yapacağını duyurdu.

ABD, Ukrayna için yeni askeri yardım paketini açıkladı
[Fotoğraf: Getty]

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yardımın Savunma Bakanlığı'nın envanterinden sağlanacağı bildirildi.

Ukrayna'ya Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için ilave mühimmat, topçu mermileri, Javelin ve AT-4 tanksavar füzeleri, güdümlü TOW füzeleri gibi mühimmatın yanı sıra ambulans, yıkım ve tıbbi ekipman ile eğitim hizmetleri tedarik edilecek.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 33'üncü yılını kutladığı ifade edilen açıklamada, bu yardımın ABD'nin "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunmasına" bağlılığını ortaya koyduğu vurgulandı.

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