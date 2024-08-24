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Dünya
AA 24.08.2024 07:46

Katil İsrail'in gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli öldü

Soykırımcı İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, saldırıların adresi, güneydeki Han Yunus kenti ile orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu.

Han Yunus'un batısındaki El-Emel Mahallesinde bir eve düzenlenen hava saldırısında 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 15'i yaralandı. Cura el-Lut ile Et-Tahliye bölgesinde topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda da bazı Filistinliler yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda da 3 Filistinli yaralandı. Kamptaki Ayn Calut sitelerinde bir daireye düzenlenen saldırıda ise 3 Filistinli öldü.

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