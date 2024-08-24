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Dünya
AA 24.08.2024 15:32

İsrail, Gazze'de sosyal alanları 35 kilometrekareye düşürdü

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail ordusunun savaşın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'ndeki "güvenli sosyal" alanları 230 kilometrekareden 35 kilometrekareye düşürdüğünü, bunun da toplam alanın yalnızca yüzde 9,5'ine denk geldiğini açıkladı.

İsrail, Gazze'de sosyal alanları 35 kilometrekareye düşürdü

Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, "Kasım 2023'ün başlarında İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara saldırısının başlamasıyla birlikte, işgal, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yüz binlerce sivil halkı, güvenli insani alanlar olduğu iddiasıyla güney bölgelerine kaçmaya zorladı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde sosyal yaşam alanı, tarım arazileri ile ticari, ekonomik ve hizmet tesislerini kapsayan sosyal alanları 230 kilometrekareden 35 kilometrekareye düşürdüğü belirtilen açıklamada, bunun da toplam alanın yalnızca yüzde 9,5'ine denk geldiği vurgulandı.

Açıklamada, bu durumun ciddi insani sonuçları olacağı uyarısı yapıldı.

Soykırımcı İsrail Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sık sık yaptığı tahliye tehditleri kapsamında Gazze'deki Filistinlileri sürekli bir yerden başka bir yere taşınmaya zorluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre İsrail, 1 Temmuz ile 21 Ağustos arasında 16 "tahliye emri" çıkardı ve 1-16 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 213 bin Filistinliyi zorla yerinden etti.

BM verilerine göre Gazze Şeridi'ndeki her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildi.

BM'nin verileri aynı zamanda Gazze'deki Filistinlilerin çoğunun en az ayda bir kez yer değiştirmek zorunda kaldığını gösteriyor.

İsrail'in saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinliler, sığındıkları bölgelerde zor şartlarda ilkel çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

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