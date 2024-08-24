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Dünya
AA 24.08.2024 19:06

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İlaçların yüzde 60'ı tükendi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaş ile sınır kapılarını kontrol etmesi ve kapatması sonucunda temel ilaç listesinin yüzde 60'ının, tıbbi sarf malzemelerinin de yüzde 83'ünün tükendiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İlaçların yüzde 60'ı tükendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hastaneler ve sağlık merkezlerinde ciddi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı belirtilerek, "benzeri görülmemiş" ilaç ve tıbbi sarf malzemesi krizinin hastaların ve yaralıların yaşamlarını ciddi bir şekilde etkileyeceği uyarısında bulunuldu.

Temel ilaç listesinin yüzde 60'ının, tıbbi sarf malzemelerinin de yüzde 83'ünün bakanlığın depolarında tükendiği ve bunun da tedavi hizmetlerinin tamamen durmasına yol açacağı kaydedilen açıklamada, durdurulma riski taşıyan en önemli hizmetlerin acil durumlar, ameliyatlar, yoğun bakım, diyaliz, birinci basamak sağlık hizmetleri ve ruh sağlığı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına duruma hızla müdahale ederek gerekli ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının karşılanması çağrısı yapıldı.

Savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'ne giden elektriği kesen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santralini işletmek için gerekli yakıtın girişini de engelliyor.

Şu anda Gazze'ye İsrail üzerinden giren “sınırlı miktardaki” tıbbi malzemeler ve uluslararası yardımlar, insani ve sağlık koşulları felaket düzeyinde olan Gazze Şeridi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalıyor.

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