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Dünya
AA 24.08.2024 20:02

Hamas'tan BM'ye çağrı: Gazze'deki sivilleri koruyun

Hamas, soykırımcı İsrail ordusunun, son bir hafta içinde ikinci kez Gazze Şeridi'nin orta kesiminde pek çok bölgenin tahliyesini istemesinin ardından Birleşmiş Milletler'e (BM) ve uluslararası topluma Gazze Şeridi'ndeki sivillere koruma sağlaması çağrısında bulundu.

Hamas'tan BM'ye çağrı: Gazze'deki sivilleri koruyun

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Faşist işgal ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinden göç eden yüz binlerce kişinin yaşadığı El-Meğazi Mülteci Kampı, El-Masdar köyü başta olmak üzere Vusta kentine bağlı bölgeler ile Deyr el-Belah kentinin geniş bölgelerinin boşaltılması yönünde çağrılar yapmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Bu çağrıların "Filistin halkının acısını derinleştirmeye çalışan, Gazze'de soykırım ve etnik temizlik suçunu sürdüren aşırıcı Siyonist hükümetin politikasının bir parçası kapsamındaki acımasız bombalama, korkutma ve katliamların ağırlığı altında" gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgalcilerin Gazze Şeridi'nde güvenli bölgelerin olduğuna ilişkin iddiaları tamamen yalan ve aldatmacadır. Gerçekler, devam eden soykırımda hayatını kaybeden binlerce kişinin okullar, kurumlar ve çadırlar gibi İsrail'in güvenli olarak sınıflandırdığı sığınma merkezlerinde şehit olduğunu teyit ediyor."

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Açıklamada, "Dünyanın gözü önünde devam eden bu faşist uygulamalar, uluslararası toplumun, BM ve kurumlarının Gazze'deki masum sivillerin korunmasını ve uluslararası hukuku ihlal eden Siyonist savaş suçlularını yargılanmasını sağlamak için ciddi olarak çalışmasını gerektiriyor." denildi.

İsrail ordusu, son bir hafta içinde ikinci kez Gazze Şeridi'nin orta kesiminde pek çok bölgenin tahliyesini istedi.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından El-Masdar, El-Meğazi, El-Harat, El-Besatin, El-Ensar, Ed-Dimsa, Es-Safa ve Es-Sidra belediyeri ile Deyr Belah'ın doğusu ve Deyr'in doğu kavşağındakilere bu bölgeleri boşaltarak "insani bölgelere" intikal etmeleri çağrısı yapmıştı.

İsrail ordusu 17 Ağustos'ta da Meğazi dahil Gazze'nin orta kesimindeki bölgelerde yaşayanlardan derhal evlerini terk etmelerini istemişti.

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