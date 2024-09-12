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Dünya
AA 12.09.2024 06:13

Soykırımcı İsrail askerleri, 17 yaşındaki Filistinlinin vücudunda sigara söndürdü

Katil İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir hastaneye baskın düzenleyerek yaralı bir Filistinliyi gözaltına aldı. 17 yaşındaki Filistinlinin vücudunda sigara söndürüldüğü açıklandı.

Soykırımcı İsrail askerleri, 17 yaşındaki Filistinlinin vücudunda sigara söndürdü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sivil bir araç içindeki İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyindeki Halhul beldesinde yer alan Mahmud Abbas Hastanesine baskın düzenledi.

Tanıklar, askerlerin hastanede ismi ve sağlık durumu henüz bilinmeyen yaralı bir Filistinliyi gözaltına alarak bölgeden uzaklaştığını ifade etti.

İsrail güçleri 17 yaşındaki Filistinliyi darbederek vücudunda sigara söndürdü

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, işgal altındaki Beytüllahim kentinin Husan kasabasına baskın düzenleyen İsrail güçleri, 17 yaşındaki İbrahim Hamamira isimli Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

Oto yıkamada çalışan çocuğun işinden döndüğü sırada İsrail güçlerince darbedildiği, vücudunda sigara söndürüldüğü ve işkenceler neticesinde vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar, yaralar ve morluklar oluştuğu kaydedildi.

Daha sonra serbest bırakılan Filistinli çocuk Beyt Cala Hastanesine kaldırıldı.

Ayrıca askerlerin kasabada baskına tepki gösteren Filistinlilere de göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucu çok sayıda kişi gazdan etkilendi.

İsrail güçleri, Tubas kentine düzenlediği baskında ise 11 kişiyi gözaltına aldı.

Kentteki Filistin Esirler Cemiyeti yetkilisi Kemaş Beni Avde, gözaltına alınan bazı Filistinlilerin bir süre sonra salıverildiğini belirtti.

Nablus kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Burin köyü yakınında Filistinlilerin araçlarına taşlı saldırı düzenledi.

Öte yandan Yediot Ahronot gazetesine göre, İsrail'in aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Zvi Sukkot, Ramallah'ta "Givat Asaf" isimli yerleşim yeri yakınlarında düzenlenen araçlı saldırıdan sorumlu tutularak vurulan Filistinli Hayil Dayfallah'ın Kudüs'te kaldığı hastane odasına baskın düzenledi.

Haberde, İsrailli vekil Sukkot'un, Dayfallah'ın kaldığı odaya girerek onu ölümle tehdit ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, dün, İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarındaki "Givat Asaf" isimli yerleşim yeri yakınlarındaki bir asker kulübesine araçlı saldırı düzenlendiğini, saldırı sonucu bir İsrail askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Kamyonun şoförü Filistinli Hayil Dayfallah'ın da olay yerindeki silahlı İsrailli bir sivil ve askerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandığı belirtilmişti.

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