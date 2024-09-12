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Dünya
AA 12.09.2024 06:06

Hamas: İsrail Gazze'den çekilmeden anlaşma olmayacak

Hamas ve Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar durmadan, bölgeden tamamen çekilme olmadan ve ciddi bir esir değişimi anlaşması gerçekleştirilmeden İsrail ile bir anlaşma olmayacağını duyurdu.

Hamas: İsrail Gazze'den çekilmeden anlaşma olmayacak

Hamas ve Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'den yapılan ortak açıklamada, iki direniş hareketinin, İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken "önemli" bir görüşme yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail saldırıları sona erdiğinde Gazze ile ilgili karar verme hakkının Filistin halkına ait olduğu" belirtildi.

"Ulusal bütünlüğün dışındaki her türlü gücün işgal muamelesi göreceği ve Filistin topraklarında yeri olmayacağı" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırıların durdurulması, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme, ablukanın kırılması, bölgenin yeniden inşası ve ciddi bir esir değişim anlaşmasına varmak gibi Filistinlilerin talepleri yerine getirilene kadar siyonist işgalle hiçbir anlaşma veya mutabakat yapılmayacağını teyit ediyoruz."

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