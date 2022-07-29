Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'deki bombalı saldırıda çok sayıda kişi öldü
[Fotograf: Reuters]
Somali'nin güneybatısındaki Baidoa şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin arasında güneybatı eyaleti Adalet Bakanı İbrahim Lugbur da bulunuyor.
Somali'nin güneybatısındaki Baidoa şehrinde bir güvenlik yetkilisi, Baidoa şehrinde cuma namazının hemen ardından bomba saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
Yetkili, saldırıda aralarında güneybatı eyaleti Adalet Bakanı İbrahim Lugbur'un bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, en az 11 kişinin yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
Etiketler: Somali
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